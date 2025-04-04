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Samsun'da Silahlı Saldırı: 4 Gözaltı

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Samsun'da işe gitmek için dolmuş bekleyen bir gencin silahlı saldırıya uğraması sonucu 4 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Samsun'da işe gitmek için evinin önünde dolmuş bekleyen gencin silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili 4 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi Fatih Rüştü Zorlu Caddesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, brandacıda çalışan S.K. (25), işe gitmek için evinin önünde dolmuş beklerken silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı, kendisine silahlı saldırıyı E.K. ve S.T.'nin düzenlendiğini söyledi. Silahlı saldırganların kaçtığı öğrenildi. Polis ise olay yerinde 6 adet boş kovan ele geçirdi. Yapılan takip ve araştırma sonucu olayla ilgili R.Ö. (23), İ.Ö. (20), E.K. (19) ve 18 yaşından küçük 1 kişi polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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