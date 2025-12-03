Haberler

Bafra'da silahlı kavga: 2 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde bir silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Hükümet Caddesi'nde çıkan tartışma, 2 kardeşe ateş edilmesiyle sonuçlandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, şüphelilerden biri yakalandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam Hükümet Caddesi'nde U.E. ve H.K. ile karşılaştıkları R A. ve Ö.A. kardeşler arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında H.K., belinden çıkardığı tabanca ile R.A. ve Ö.A.'ya ateş etti. Kurşunların isabet etmesi sonucu R.A. sağ bacağından, Ö.A. ise sol kulağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde yapılan incelemede bir tabanca ve çok sayıda boş kovan ele geçirildi. Kaçan şüphelilerden U.E., Asayiş Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalanırken, H.K.'nın yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Düzenleme komisyondan geçti! Kamudaki üst düzey memurlara 30 bin lira seyyanen zam

Emekliler beklerken bambaşka bir kesime 30 bin lira zam yapılıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son 6 maçta da oynatmadı! Beşiktaş'ta ayrılık

Son 6 maçta da oynatmadı! Beşiktaş'ta ayrılık
Tefecilik operasyonunda iki kişinin kimliği şoke etti

Tefecilik operasyonunda iki kişinin kimliği şoke etti
Barış Kanbak'tan İstanbulspor'a 5 yıllık imza

Henüz 33 yaşında, 99 yıllık köklü kulübün başına geçti
Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, PFDK'ye sevk edildi

Derbi sonunda yıldız isim PFDK'ye sevk edildi! Sebebi: Hakaret
Son 6 maçta da oynatmadı! Beşiktaş'ta ayrılık

Son 6 maçta da oynatmadı! Beşiktaş'ta ayrılık
Çocuğunun gözü önünde tekme tokat dövdü

Küçücük çocuğa da acımadı, tekme tokat dövdü
Yüzlerce kişinin emekliliği iptal edildi! Ödenen maaşlar geri istenecek

Yüzlerce kişinin emekliliği iptal edildi! Maaşlar geri istenecek
Eski milli futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı

Eski futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı! Suçlama yüz kızartıcı
500 bin liraya getirdiği gelini kaçtı, baba kendini astı

500 bin liraya getirdiği gelini kaçtı, baba kendini astı
Kim Kardashian'ın noel süslemeleri tepki topladı: Gereksiz ve çok çirkin

Ünlü ismin noel süsleri dalga konusu oldu
Mert Hakan'ın golden sonra yaptıkları olay oldu

Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü
Tüfekle oynarken kazara arkadaşını öldüren çocuk gözaltına alındı

15 yaşındaki çocuk, kız arkadaşını tüfekle vurarak öldürdü
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik canlı yayında duyurdu: Bahis soruşturması büyüyecek

Canlı yayında bir kez daha ilan etti: Soruşturma daha da büyüyecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.