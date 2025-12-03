Bafra'da silahlı kavga: 2 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam Hükümet Caddesi'nde U.E. ve H.K. ile karşılaştıkları R A. ve Ö.A. kardeşler arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında H.K., belinden çıkardığı tabanca ile R.A. ve Ö.A.'ya ateş etti. Kurşunların isabet etmesi sonucu R.A. sağ bacağından, Ö.A. ise sol kulağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde yapılan incelemede bir tabanca ve çok sayıda boş kovan ele geçirildi. Kaçan şüphelilerden U.E., Asayiş Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalanırken, H.K.'nın yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - SAMSUN