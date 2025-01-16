Üye Girişi
Haberler
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a tutuklama talebi
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın ifadesi ortaya çıktı! 3 temel soru yöneltildi

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın ifadesi ortaya çıktı
ABD'den ateşkes itirafı: HAMAS'ı masaya Erdoğan getirdi

ABD'den ateşkes itirafı: HAMAS'ı masaya Erdoğan getirdi
Dışişleri Bakanlığı'ndan Biden'a kınama, Trump'a mesaj

Dışişleri Bakanlığı'ndan Biden'a kınama, Trump'a mesaj

Samsun'da Silah ve Mühimmat Operasyonu: 1 Gözaltı

Samsun'da Silah ve Mühimmat Operasyonu: 1 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tekkeköy ilçesinde düzenledikleri operasyonda ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Samsun'da polis tarafından düzenlenen silah ve mühimmat operasyonunda tabanca ile çok sayıda fişek ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekkeköy ilçesinde bir adrese düzenledikleri operasyonda silah ve mühimmat ele geçirdi. Yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ve 741 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

DEAŞ açık açık tehdit etti! Hedef alacakları etkinlikleri tek tek sıraladılar
img

Dışişleri Bakanlığı'ndan Biden'a kınama, Trump'a mesaj
img

Sadece bir günde hesabına yatan paraya bakın
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Disipline sevk edilen teğmenler savunmalarına aynı cümle ile başlamış: Mustafa Kemal'in askerleriyiz

Teğmenlerin hepsi savunmalarına aynı cümleyle başlamış
Sözcü gazetesi ve SZC TV sahibi Burak Akbay hakkında yakalama kararı

Sözcü gazetesi ve SZC TV sahibi Burak Akbay hakkında yakalama kararı
Savunma sonrası yeni açıklama yaptı! Kılıçlı yemini ettiren Teğmen Ebru Eroğlu geri adım atmadı

Kılıçlı yemini ettiren Teğmen Ebru Eroğlu geri adım atmadı
Şara yönetiminden bomba karar! İki ülkenin vatandaşları Suriye'ye giremeyecek

İki ülkenin vatandaşları Suriye'ye giremeyecek
''Zübük' filmi yeniden çekiliyor: Başrolde sürpriz bir isim yer alacak

Zübük filmi yeniden çekiliyor! Başrol bakın kim oldu
Ticaret Bakanlığı fotoğrafla uyardı: Bu gömleği sakın giymeyin

Bakanlık fotoğrafla uyardı: Bu gömleği sakın giymeyin

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.