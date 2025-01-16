Samsun'da Silah ve Mühimmat Operasyonu: 1 Gözaltı

Samsun'da polis tarafından düzenlenen silah ve mühimmat operasyonunda tabanca ile çok sayıda fişek ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekkeköy ilçesinde bir adrese düzenledikleri operasyonda silah ve mühimmat ele geçirdi. Yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ve 741 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN