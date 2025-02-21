Samsun'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 4 Kişi Yakalandı

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen silah operasyonunda 4 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Çarşamba ilçesinde Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, JASAT ve Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince silah kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda S.Y., Y.D., M.C. ve K.Y. isimli şahısların evlerine operasyon düzenlendi. Bomba arama köpeği "Mani" eşliğinde yapılan aramalarda, 3 adet ruhsatsız tabanca, 508 adet tabanca fişeği, 3 adet ruhsatsız av tüfeği ve 6 adet faturasız kurusıkı tabanca ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN