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Peçeteye emdirilen uyuşturucuyu scooter bataryasında sakladı

Peçeteye emdirilen uyuşturucuyu scooter bataryasında sakladı
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Samsun'da narkotik polisi, elektrikli scooterın batarya bölümüne gizlenmiş 260 gram fubinaca ve sentetik kannabinoid emdirilmiş peçete ele geçirdi. 18 yaşından küçük bir çocuk gözaltına alındı.

Samsun'da narkotik polisinin düzenlediği operasyonda, elektrikli scooterın batarya bölümüne gizlenen peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid ile fubinaca maddesi ele geçirildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İlkadım ilçesinde yürütülen çalışma kapsamında, 18 yaşından küçük bir çocuğun ikameti ile kullandığı elektrikli scooterda arama yapıldı. Aramalarda, scooterın batarya bölümüne özel olarak oluşturulan zulada 260 gram fubinaca ile sentetik kannabinoid emdirilmiş 1 adet peçete ele geçirildi. Ele geçirilen 260 gram fubinaca maddesinden yaklaşık 26 kilo bonzai (sentetik kannabinoid) elde edilebildiğinin değerlendirildiği belirtildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan çocuk hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma" suçundan adli işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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