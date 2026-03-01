Samsun'da 70 litre etil alkol ele geçirildi
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda sahte alkollü içki yapımında kullanıldığı değerlendirilen 70 litre etil alkol ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 1 şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı