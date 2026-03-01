Haberler

Samsun'da 70 litre etil alkol ele geçirildi

Samsun'da 70 litre etil alkol ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda, sahte içki yapımında kullanılmak üzere 70 litre etil alkol ele geçirildi. 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, sahte içki yapımında kullanıldığı değerlendirilen 70 litre etil alkol ele geçirildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda sahte alkollü içki yapımında kullanıldığı değerlendirilen 70 litre etil alkol ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 1 şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Emekli Tuğgeneral, Orta Doğu'daki yeni savaş için süre biçti

Emekli Tuğgeneral, Orta Doğu'daki yeni savaş için süre biçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump mesaj mı verdi? Arkasındaki haritada Türkiye detayına dikkat

Mesaj mı verdi? Arkasındaki haritada Türkiye detayına dikkat
Saldırı öncesi İran'da milyonlarca kişiye aynı mesaj gitti! Hem de namaz uygulamasına

Saldırı öncesi İran'da milyonlarca kişiye aynı mesaj gitti
Bir ilimizin camilerinde Hamaney için Kur'an-ı Kerim okundu

Bir ilimizin camilerinde Hamaney için Kur'an-ı Kerim okundu
İran'ın füze saldırıları turistleri korkuttu, ağlayarak izlediler

İngiliz turistler İran füzelerini ağlayarak izledi
Trump mesaj mı verdi? Arkasındaki haritada Türkiye detayına dikkat

Mesaj mı verdi? Arkasındaki haritada Türkiye detayına dikkat
Çin ve Rusya, Hamaney'in öldürülmesi sonrası harekete geçti

İki müttefik Hamaney'in öldürülmesi sonrası harekete geçti
Herkes Ahmedinejat'ın geçmişteki Mossad ile ilgili ifadelerini paylaşıyor

Herkes Ahmedinejat'ın geçmişteki bu sözlerini paylaşıyor