Samsun'da Ruhsatsız Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Samsun'un Kavak ilçesinde polis ekipleri bir şahsın evinde yaptığı aramada ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Yaşardoğu Mahallesi'nde Ö.K.Ş.'nin ikametinde yapılan adli aramada 2 adet tabanca ve tabancalara ait şarjör, 9 adet tabanca fişeği, 10 adet bıçak, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı (payp), 1 paket uyuşturucu sarma kağıdı (çarşaf) ele geçirdi. Konuyla ilgili adli tahkikata başlandı. - SAMSUN