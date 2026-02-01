Yunus polisleri ruhsatsız silah ele geçirdi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde ruhsatsız silah ve mermilerle yakalanan kişi gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Polisleri Çarşamba ilçesinde yürütülen çalışmalar A.C. isimli şahsın üzerinde ve bulunduğu alanda arama yaptı. Yapılan aramada, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör ve 21 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili A.C. gözaltına alındı. - SAMSUN