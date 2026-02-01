Haberler

Yunus polisleri ruhsatsız silah ele geçirdi

Yunus polisleri ruhsatsız silah ele geçirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen operasyonda, ruhsatsız 2 tabanca, 2 şarjör ve 21 fişek ele geçirildi. A.C. isimli şahıs gözaltına alındı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde ruhsatsız silah ve mermilerle yakalanan kişi gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Polisleri Çarşamba ilçesinde yürütülen çalışmalar A.C. isimli şahsın üzerinde ve bulunduğu alanda arama yaptı. Yapılan aramada, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör ve 21 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili A.C. gözaltına alındı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Trump, Epstein'ın mide bulandıran yeni belgeleriyle ilgili ilk kez konuştu

Trump'a bu fotoğraflar soruldu, bakın ne yanıt verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Antalya'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yolcu otobüsü şarampole uçtu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Oyunda tanıştığı kadına kabusu yaşattı! Telefonundan neler çıktı neler

Oyunda tanıştığı kadına kabusu yaşattı! Telefonundan neler çıktı neler
Trump'ı zora sokacak görüntüler! Modellik yarışmasında jüri olarak yer almış

Yıllar sonra ortaya çıktı! Trump'ı epey zora sokacak görüntü
Epstein'ın mutfakta kız çocuklarını kovaladığı görüntü ortaya çıktı

İnfial yaratan video! Kız çocuklarını mutfakta böyle kovalamış
Antalya'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yolcu otobüsü şarampole uçtu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin

"Fabrikalarımız eleman bulamıyor, 20 bin kişi gelsin hemen işe alalım"
Hamas'tan son 24 saatte katliam yapan İsrail'e rest

Katliama tepkisiz kalmadılar: Bunun çok ciddi sonuçları olacak