Haberler

Tekkeköy'de çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi

Tekkeköy'de çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirilirken, bir şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında bir şahsın üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 1 adet 6.35 mm çapında ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 1 adet şarjör ve 3 adet fişek, 1 adet 9.19 mm çapında ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 1 adet boş şarjör ve 111 adet fişek, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ile 1 adet kurusıkı tabanca ve tabancaya ait boş şarjör ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli şahıs gözaltına alınırken, hakkında adli işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
ABD Başkanı Trump'tan İran ile ilgili yeni açıklama: Anlaşamazsak kötü şeyler olur

Türkiye'deki zirve öncesi Trump'tan İran'a bir tehdit daha
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Analı-kızlı fuhuş çarkı: Biri gündüz, diğeri geceleri 'patronluk' yapıyormuş

Analı-kızlı fuhuş çarkı: Biri gündüz, diğeri ise geceleri...
Zincir restorandan tost yedi, hafıza kaybı yaşadı

Zincir restorandan tost yedi, hafıza kaybı yaşadı
Adım adım 1. Lig! Depremde 14 sporcusunu kaybeden kulüp, küllerinden yeniden doğdu

14 sporcusu vefat eden kulüp, küllerinden yeniden doğdu
Barış Akarsu'nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt

Barış'ın ailesinden sosyal medyayı kasıp kavuran iddiaya yanıt
Analı-kızlı fuhuş çarkı: Biri gündüz, diğeri geceleri 'patronluk' yapıyormuş

Analı-kızlı fuhuş çarkı: Biri gündüz, diğeri ise geceleri...
Kocaelispor, Skriniar'ın cezalandırılması için TFF'ye başvuru yaptı

Skriniar'ın başı büyük dertte
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral rapçileri yerin dibine soktu: Gençliğin zihnini kirletiyorlar

Rapçilere Beştepe'den zehir zemberek sözler