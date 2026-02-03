Tekkeköy'de çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirilirken, bir şüpheli gözaltına alındı.
Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında bir şahsın üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 1 adet 6.35 mm çapında ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 1 adet şarjör ve 3 adet fişek, 1 adet 9.19 mm çapında ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 1 adet boş şarjör ve 111 adet fişek, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ile 1 adet kurusıkı tabanca ve tabancaya ait boş şarjör ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli şahıs gözaltına alınırken, hakkında adli işlem başlatıldı. - SAMSUN