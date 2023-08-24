Samsun'da pompalı tüfekle vurulan genç hayatını kaybetti

Samsun'un Kavak ilçesinde husumetlileri tarafından başından pompalı tüfek ile vurulan Seyit Ahmet Günay (23), 4 ay sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olaydan sonra gözaltına alınan B.B. tutuklanmış, U.C.Ç. ise serbest bırakılmıştı.