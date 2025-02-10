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Samsun'da Pompalı Tüfekle Saldırı Düzenleyen Şahıs Tutuklandı

Samsun'da Pompalı Tüfekle Saldırı Düzenleyen Şahıs Tutuklandı
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Samsun'un Atakum ilçesinde gece bir eve ve otomobile pompalı tüfekle saldırı düzenleyen 22 yaşındaki şahıs, polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

Samsun'da gece bir eve ve olayın devamında başka bir mahallede otomobile bompalı tüfekle saldırı düzenleyen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün gece Atakum ilçesinin iki ayrı mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir eve ve olayla bağlantılı başka bir mahallede otomobile pompalı tüfekle saldırı düzenleyen şahıs, 52 plakalı otomobille kaçtı. Samsun polisi olay sonrası alarma geçti. Her iki silahlı saldırı olayını gerçekleştirilen M.A. (22), Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edildi M.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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