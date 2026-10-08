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Samsun'da polis, OMÜ'ye yeni kayıtlı 3 bin 250 öğrenciye güvenlik eğitimi verdi

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Samsun'da polis, OMÜ'ye yeni kayıtlı 3 bin 250 öğrenciye güvenlik eğitimi verdi
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Samsun'da polis, OMÜ'ye yeni kayıt yaptıran 3 bin 250 öğrenciye güvenlik bilgilendirmesi yaptı. Çarşamba ve İlkadım'daki kampüslerde düzenlenen etkinliklerde dolandırıcılık, siber zorbalık, uyuşturucu ve terör örgütlerinin eleman kazanma yöntemleri anlatıldı.

Samsun'da yeni akademik yılın başlamasıyla birlikte polis ekipleri, Ondokuz Mayıs Üniversitesine (OMÜ) yeni kayıt yaptıran 3 bin 250 öğrenciye güvenlik konusunda bilgilendirme yaptı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Güvenlik, Terörle Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Asayiş, Toplum Destekli Polislik ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ile Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla iki kampüste oryantasyon etkinlikleri düzenlendi. Çarşamba ilçesindeki OMÜ Mustafa Kemal Güneşdoğdu Kampüsü'ndeki oryantasyon programında bin 500 öğrenciye ulaşılırken, İlkadım ilçesindeki OMÜ Güzel Sanatlar Kampüsü'nde gerçekleştirilen OMÜ Uyum Fest kapsamında bin 750 öğrenci bilgilendirildi.

Etkinliklerde kurulan bilgilendirme stantlarında öğrencilere genel güvenlik, sosyal medya kullanımı, yasa dışı bahis ve yayınlar, arkadaşlık seçimi, dolandırıcılık, hırsızlık, siber zorbalık, terör örgütlerinin eleman kazanma yöntemleri ve uyuşturucu bağımlılığı konularında bilgi verildi.

Öğrencilere ayrıca KADES, UYUMA ve Hayat 112 uygulamaları ile 112 Acil Çağrı Merkezi tanıtıldı. Kısa bilgilendirme konuşmaları ve dağıtılan broşürlerle öğrencilerin karşılaşabilecekleri risklere karşı bilinçlenmeleri ve ihtiyaç duyduklarında başvurabilecekleri destek kanallarını tanımaları amaçlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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