Samsun'da Polis Ekipleri 300 Öğrenciye Siber Suçlarla Mücadele Bilgilendirmesi Yaptı

Samsun'da polis ekipleri 300 öğrenciye siber suçlarla mücadele kapsamında bilgilendirme yaptı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, SİBERAY programı kapsamında çocukların yoğun olarak bulunduğu alanlarda 'Siberay Güneş Fırtınası' adlı film ile ilgili afiş çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, İlkadım Bilim ve Sanat Merkezi'nde toplamda 300 öğrenciye siber güvenlik ve teknoloji bağımlılığı konularında etkinlik düzenledi.

Ekiplerin etkinliklerinin devam edeceği belirtildi. - SAMSUN