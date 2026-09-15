Samsun’da peş peşe uyuşturucu operasyonları: 1 kilo 225 gram metamfetamin ele geçirildi

Samsun'un Havza, Tekkeköy ve Çarşamba ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 1 kilo 225 gram metamfetamin ile çeşitli uyuşturucu maddeler, kenevir ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi. Operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Havza ilçesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan araçta narkotik dedektör köpeği Hektor ile arama yapıldı. Detaylı kontrolde, silecek mekanizmasının altına zulalanmış 975 gram metamfetamin ele geçirildi. Araçtaki M.Ş.A. (50) ve M.A. (43) gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.

Tekkeköy ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda H.E. (38) isimli şahsın üzerinde, K.A. (43) ve A.Ö. (46) isimli şahısların ise ikametlerinde arama yapıldı. İkametin salonundaki TV ünitesi ile balkonda yapılan aramalarda 250 gram metamfetamin, 20 gram esrar, 9 adet sentetik ecza ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi. H.E., K.A. ve A.Ö. gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.

Çarşamba ilçesinde A.S. (73), E.S. (52) ve M.S. (23) isimli şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde arama gerçekleştirildi. İkametin bahçesinde yapılan kontrolde, fark edilmemesi amacıyla ağaçların arasına ekilerek kamufle edilmiş 25 kök kenevir bitkisi tespit edildi. Aramalarda ayrıca 2 adet ruhsatsız tabanca, 72 adet 9 milimetre fişek ve 3 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Operasyon kapsamında A.S. ve E.S. gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.

Üç ayrı operasyonda toplam 1 kilo 225 gram metamfetamin, 20 gram esrar, 9 adet sentetik ecza, 25 kök kenevir bitkisi, 2 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek ve 72 adet fişek ele geçirildi. Operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı