Samsun'da Pencere Açıkken Tüfekle Ateş Açıldı: Bir Kişi Yaralandı

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Samsun'un İlkadım ilçesinde evinde uyuyan bir şahıs, pencereden açılan ateş sonucu bacağından yaralandı. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

Samsun'da evinde uyurken pencereden açılan ateş sonucu bacağından yaralanan şahıs hastanelik oldu.

Olay, İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, giriş kattaki evinde çekyatta uyuyan F.Y. (31), açık pencereden kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tüfekle ateş edilmesi sonucu sol bacağından yaralandı. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan F.Y. tedavi altına alındı. Polis, olay sonrası kaçan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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