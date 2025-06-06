Samsun'da Panelvan ve Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Samsun'da Panelvan ve Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı
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Samsun'da meydana gelen kazada bir panelvan araç ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Panelvan araç ile otomobil çarpıştı : 5 yaralı

SAMSUN - Samsun'da panelvan araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Atakum ilçesi Atatürk Bulvarı üzeri İncesu Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Atatürk Bulvarı üzerinden seyir halinde olan Yakup B. idaresindeki 55 AJE 793 plakalı panelvan araç ile 6001 Sokak üzerinden Atatürk Bulvarına çıkış yapan Mert O. idaresindeki 55 AES 443 plakalı otomobil çarpıştı. Olayın 112'ye bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpışmada panelvan araçta bulunan Yakup B., Ece B.(20), Arzu B. (49), Fehime Y. (72), İbrahim Y. (75), yaralandı.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN ABREK ÜNAL - 3.Sayfa
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