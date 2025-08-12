Samsun'da otomobilin tıra çarpması sonucu 1 yaralı

Samsun'da otomobilin tıra çarpması sonucu 1 yaralı
Kavak ilçesinde meydana gelen kazada, otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu sürücü yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Samsun'un Kavak ilçesinde otomobilin tıra arkadan çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kavak ilçesi Ankara karayolu Samsun istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K.A. idaresindeki 34 MNZ 522 plakalı Volkswagen Golf marka otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek Ş.Ç.'nin kullandığı 50 AED 643 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan otomobil sürücüsü A.K.A., sağlık ekipleri tarafından Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
