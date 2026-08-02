Samsun’da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Kaza, gece saat 00.30 sıralarında Vezirköprü ilçesi İstanbul Caddesi Vabartum Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ş. idaresindeki 55 UE 122 plakalı otomobil, caddede karşıya geçmeye çalışan 36 yaşındaki O.Ç.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle O.Ç. metrelerce savrulurken, otomobil ise yaklaşık 200 metre ileride durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde O.Ç.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından O.Ç.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazanın ardından otomobil sürücüsü A.Ş. polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı