Samsun’da otomobil tırla çarpıştı: 2 yaralı

Samsun'un Kavak ilçesinde otomobilin tır ile çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Samsun-Ankara kara yolu Tekeli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir eden Hasan S. (29) idaresindeki 31 AZC 965 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu makaslayarak önce yolun sağındaki bariyerlere, ardından da refüjdeki bariyerlere çarptı. Bu sırada aynı istikamette seyreden Temel B. (44) yönetimindeki 16 BMS 313 plakalı otomobil, tırın dorsesine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Temel B. ile çekici sürücüsü Hasan S. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı