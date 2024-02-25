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Samsun'da Otomobil Takla Attı: 1 Ölü, 3 Yaralı

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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı. Kazada otomobilin takla atması sonucu meydana geldiği belirtildi. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Samsun'da otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tolunay Kahrıman (38) idaresindeki 55 AID 405 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu orta refüje çarpıp, takla atarak ters döndü. Kazada, sürücü Tolunay Kahrıman ile Eser Kavas, Tuğrul Türkkaya ve Fuat Can Kavas yaralandılar. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar. Ağır yaralanan araç sürücüsü Kahrıman, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tekkeköy Samsun Ölüm Soruşturma Trafik Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

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