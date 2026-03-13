Haberler

Otomobil su kanalına düştü, sürücü yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bafra ilçesinde kontrolden çıkan otomobil su kanalına düştü, sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Samsun istikametine seyir halindeki S.U. idaresindeki 55 RN 169 plakalı otomobil, Kelikler mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki su kanalına düştü.

Kanal içerisinde bulunan betona çarparak duran otomobilin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

