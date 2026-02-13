Otomobil fındık bahçesine uçtu: 2 yaralı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil fındık bahçesine uçarak takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin fındık bahçesine uçtuğu kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun Çarşamba -Salıpazarı karayolu üzeri Yukarıdonurlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.B.(45) idaresindeki 34 NJJ 711 plakalı araç, Salıpazarı istikametine seyir halindeyken yoldan çıkıp takla atarak fındık bahçesine uçtu. Kazada araç içerisinde yolcu olarak bulunan N.B. (70) ve M.B. (72) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edilirken, yaralılar Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor. - SAMSUN