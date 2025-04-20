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Samsun'da otomobil direğe çarptı: 1 yaralı

Samsun'da otomobil direğe çarptı: 1 yaralı
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Samsun'un Atakum ilçesinde meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobilin beton elektrik direğine çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Samsun'da yoldan çıkan otomobilin beton elektrik direğine çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Samsun Ankara karayolu 9. kilometresi Sarıışık mevkiinde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet Ali Meral (44) idaresindeki 78 SJ 234 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak beton elektrik direğine çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Muhammet Ali Meral, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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