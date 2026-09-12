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Samsun’da otomobil çöp konteynerine çarptı: 2 yaralı

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Samsun’da otomobilin yoldan çıkarak çöp konteynerine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Samsun'da otomobilin yoldan çıkarak çöp konteynerine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Korhan Ekiz Bulvarı üzerinde meydana geldi. Hasan Ali Keskinoğlu idaresindeki 55 AVC 147 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak çöp konteynerine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Hasan Ali Keskinoğlu ile yanında bulunan Bektaş Dağı yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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