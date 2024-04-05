Samsun'da Otomobil Çarpışması: 5 Kişi Yaralandı

Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zeynep Erol idaresindeki 55 AIR 696 plakalı otomobil ile Melih Akman yönetimindeki 55 ALC 41 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, araç sürücüleri Melih Akman ve Zeynep Erol ile Mustafa Özkul, Rasim Dündar ve Cüneyt Özdemir yaralandılar. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldılar. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN