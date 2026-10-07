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Samsun'da operasyonda bir kişi tutuklandı, 36,80 gram metamfetamin ele geçirildi

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Samsun'da operasyonda bir kişi tutuklandı, 36,80 gram metamfetamin ele geçirildi
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Samsun İlkadım'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir kişi, uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklandı. İkametlerde yapılan aramada 36,80 gram metamfetamin ve bir hassas terazi ele geçirildi.

Samsun'un uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan bir kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İlkadım ilçesinde yürütülen çalışmalarda M.Ç. (50) ve M.A. (51) isimli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 36,80 gram metamfetamin ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan M.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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