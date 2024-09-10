Samsun'da okul önlerinde güvenlik önlemi

Samsun'da polis 2024-2025 Eğitim-Öğretim yılının açılması ile birlikte il genelinde dün sabah başlayan okul önlerinde ve etrafındaki güvenlik önlemini gece geç saatlere kadar devam etti.

Okul önleri ve yakın çevresinde öğrencilerin kötü alışkanlıklar edinmesine veya suça sürüklenmesine vesile olabilecek alkol, sigara, açık sigara, tütün ve benzeri maddeler ile kesici, delici, yaralayıcı unsurların satılmasını engellemek ve servis araçlarının trafik kurallarına riayetinin sağlaması amacıyla Samsun il genelinde eş zamanlı uygulamalar yapıldı.

Okulların risk durumu ve risk haritasını önceden tespit edilmesi üzerine bu kapsamda, güvenlik risklerini azaltma, şiddet ve suçu önleme ve toplumla ilişki kurmak adına 33 okulda sabit okul kolluk görevlisi, 365 okulda 296 güvenli eğitim koordinasyon görevlisi ve 237 okul giriş-çıkışlarını sağlamak üzere 98 ekip görevlendirildi. Samsun genelinde bulunan 398 okuldan, 33 okul 1. ve 2. öncelik dereceli, 134 okul 3. öncelik dereceli, 231 okul 4. öncelik dereceli olarak değerlendirildi. Alınan genel tedbirlere ek olarak okulların ilk gün yoğunluğu olacağı da değerlendirilerek 20 ayrı bölgede, 32 ekip ve 114 personel ile dün sabah başlayan uygulamalar gece geç saatlere kadar sürdü.

Samsun il genelinde gün boyu 89 ekip ve 236 personel ile çocukların korunmasına yönelik 278 okul çevresinde icra edilen uygulamalarda, bin 735 kişi ve 67 metruk bina kontrol edildi, 202 umuma açık iş yeri ile 106 park ve bahçe denetlendi. İlkadım, Atakum ve Tekkeköy ilçelerinde 5 aranan şahıs yakalandı, amaç dışı bıçak taşıyan 1 şahsa işlem yapılırken, 1 şahsa da ehliyetsiz araç kullanmaktan idari para cezası uygulandı. - SAMSUN