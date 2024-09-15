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Samsun'da Okul Çevrelerinde Güvenlik Denetimleri Arttırıldı

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Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, 2024-2025 eğitim döneminin başlamasıyla birlikte okul çevrelerinde ve servis araçlarında denetimlerini artırarak çocukları ve gençleri korumayı hedefliyor. Yapılan denetimlerde çok sayıda kişi kontrol edilerek suç unsurlarına karşı önlemler alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2024-2025 eğitim ve öğretim döneminin başlaması ile birlikte il genelinde denetimlerini arttırdı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin kötü alışkanlıklar edinmesine ve suça sürüklenmesine sebep olabilecek maddelerin satılmasının engellenmesi, servis araçlarının trafik kurallarına riayetinin sağlanması amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Toplamda 233 ekip ve 602 personel ile 398 okul önünde ve çevresinde çocukların ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri ile servis araçlarında hafta boyunca yapılan denetimlerde 4 bin 411 kişi ve 145 metruk bina kontrol edildi, 595 umuma açık iş yeri ile 321 park-bahçe ve 30 araç denetlendi, polis sorumluluk bölgesinde 8 aranan şahıs yakalandı, amaç dışı bıçak taşıyan 1 şahsa adli ve idari işlem uygulandı, 4 şahsa ise idari para cezası uygulandı.

Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamada, çocukların ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevresinde gerçekleştirilen sıkı denetimlerin aralıksız olarak devam edeceği bildirildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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