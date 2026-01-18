Haberler

Samsun'da dört ilçede uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Güncelleme:
Samsun'da gerçekleştirilen narkotik uygulamalarında 4 ilçede çok sayıda uyuşturucu madde ile birlikte 5 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda sentetik ecza, esrar, ecstasy ve metamfetamin gibi maddeler bulundu.

Samsun'da 4 ilçede düzenlenen narkotik uygulamalarında çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İlkadım, Atakum, Canik ve Bafra ilçelerinde gerçekleştirilen uygulamalarda şüpheli şahısların üst, araç ve ikametlerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 2 bin 276 adet sentetik ecza, 293 gram esrar, 12 gram sentetik kannabinoid, 14 adet ecstasy, 1,59 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tüfek ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 900 TL nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
