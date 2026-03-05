Haberler

Samsun'da yatak odasında ve araçta uyuşturucu ele geçirildi

Samsun'da yatak odasında ve araçta uyuşturucu ele geçirildi
Güncelleme:
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, narkotik operasyonunda bir araçta ve evde uyuşturucu madde ele geçirdi. Operasyonda 6 bin 216 adet sentetik ecza ve 369 adet extacy hap bulundu, bir kişi gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen narkotik operasyonunda bir araçta ve yatak odasındaki dolap ve çekmecelerde uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İlkadım ilçesinde bir şahsa yönelik operasyon gerçekleştirildi. Şüpheliye ait araçta yapılan aramada uyuşturucu hap ele geçirilirken, operasyonun devamında şahsın ikametinde yapılan aramada yatak odasındaki dolaplara zulalanmış halde uyuşturucu haplar ile birlikte 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet kurusıkı tabanca bulundu.

Operasyonda toplam 6 bin 216 adet sentetik ecza ve 369 adet extacy hap ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
