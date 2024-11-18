Samsun'da Narkotik Operasyonu: Uyuşturucu ve Radar Cihazı Ele Geçirildi

Samsun'da polis tarafından düzenlenen narkotik uygulamasında uyuşturucu ve radar tespit cihazı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Yakakent ilçesinde polis tarafından narkotik uygulaması düzenlendi. Yapılan aramalarda, 3.6 gram içime hazır 2 parça halinde esrar, 0.4 gram esrar, 30 adet sentetik ecza, 8.4 gram skunk narkotik madde, 2 parça halinde 16.5 gram metamfetamin ve 1 adet radar tespit cihazı ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN