Haberler

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonlarında sentetik kannabinoid, esrar ve sentetik ecza ele geçirildi. İki kişi gözaltına alındı.

Samsun'un Atakum ilçesinde narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonlarda farklı adreslerde yapılan aramalarda sentetik kannabinoid, esrar ve sentetik ecza ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, S.S. (23) isimli şahsın üzerinde yapılan aramada 2,32 gram bonzai (sentetik kannabinoid) ele geçirildi. Çalışmaların devamında F.S. (28) ve M.Ş. (30) isimli şahısların bulunduğu iş yerinde yapılan aramada ise 100,55 gram bonzai (sentetik kannabinoid), 0,70 gram esrar ve 14 adet sentetik ecza ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konulurken, şüpheli şahıslar gözaltına alınarak bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Mehmet Akif Ersoy'dan etkin pişmanlık talebi! İfade vermek için adliyeye getirildi

Mehmet Akif Ersoy itirafçı oluyor! Ek ifade için adliyede
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'den Christopher Nkunku bombası

Fenerbahçe'den şampiyonluk kapısını sonuna kadar aralayacak hamle
Ahmed Kutucu ezeli rakibe imza atabilir! İşte istenen rakam

Ezeli rakibe imza atabilir! İşte istenen rakam
Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim 'Kısmetse Olur' yarışmacısı çıktı

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim bakın kim çıktı
Fenerbahçe'den Christopher Nkunku bombası

Fenerbahçe'den şampiyonluk kapısını sonuna kadar aralayacak hamle
Süper Lig devini yıkan haber Afrika'dan geldi

Süper Lig devini yıkan haber Afrika'dan geldi
Huzurevine yerleşen Zihni Göktay 'Babasına bakmıyor' eleştirilerine tepki gösterdi

Huzurevine yerleşen usta oyuncu eleştirilere böyle yanıt verdi