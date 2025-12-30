Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Samsun'un Atakum ilçesinde narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonlarda farklı adreslerde yapılan aramalarda sentetik kannabinoid, esrar ve sentetik ecza ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, S.S. (23) isimli şahsın üzerinde yapılan aramada 2,32 gram bonzai (sentetik kannabinoid) ele geçirildi. Çalışmaların devamında F.S. (28) ve M.Ş. (30) isimli şahısların bulunduğu iş yerinde yapılan aramada ise 100,55 gram bonzai (sentetik kannabinoid), 0,70 gram esrar ve 14 adet sentetik ecza ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konulurken, şüpheli şahıslar gözaltına alınarak bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN