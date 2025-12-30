Haberler

Arızalı araç süsüyle uyuşturucu sevkiyatı: 28 bin hap ele geçirildi, 3 tutuklama

Samsun'un İlkadım ilçesinde, narkotik ekiplerinin dikkatli takibi sonucu oto kurtarıcıyla yapılan uyuşturucu sevkiyatı ortaya çıkarıldı. Operasyonda 28 bin adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 3 şüpheli tutuklandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde narkotik ekiplerinin dikkati sayesinde, arızalı araç görünümü verilerek oto kurtarıcıyla yapılan uyuşturucu sevkiyatı ortaya çıkarıldı. Operasyonda 28 bin adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 3 şüpheli tutuklandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Samsun'dan il dışına çıkan bir oto kurtarıcının dönüşte üzerinde arızalı olduğu belirtilen bir araçla kente geri geldiği tespit edildi. Taşıma şekli ve oto kurtarıcı üzerindeki aracın durumu ekiplerce şüpheli bulunarak araç takibe alındı.

Takibin ardından oto kurtarıcı, İlkadım ilçesinde polis ekiplerince durduruldu. Oto kurtarıcı ve üzerinde taşınan araçta yapılan detaylı aramada, arızalı süsü verilen aracın bagaj bölümüne gizlenmiş halde 28 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere el konuldu.

Olayla bağlantılı olarak K.T. (29), H.Y. (22) ve Y.F. (35) isimli şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
