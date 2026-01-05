Samsun'da polis, 236 bin uyuşturucu hap ele geçirdi

Samsun'un Atakum ilçesinde narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda 236 bin 122 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, olayla bağlantılı 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Atakum ilçesinde operasyon gerçekleştirildi. Çalışmaların ilk aşamasında İ.S. (35) isimli şahsın kullandığı araç durdurularak arama yapıldı. Araçta yapılan kontrollerde yüklü miktarda uyuşturucu hap ele geçirilmesi üzerine operasyon genişletildi.

Devam eden çalışmalarda D.K. (30) ve F.A. (31) isimli şahısların kullandığı ikinci araç ile ikametlerinde yapılan aramalarda toplamda 236 bin 122 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla bağlantılı 3 şüpheli hakkında 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan adli işlem başlatıldı. - SAMSUN