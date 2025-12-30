Samsun'da extacy hapla yakalanan şahıs gözaltına alındı

Samsun'un Atakum ilçesinde narkotik ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında extacy hapla yakalanan bir kişi gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, O.B. (23) isimli şahıs üzerinde, aracında ve ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda toplam 170 adet extacy hap ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Şüpheli şahıs polis ekiplerince gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - SAMSUN