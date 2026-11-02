Samsun'da narkotik ekiplerinin çalışmasında 3 şüpheli tutuklandı

Samsun'da narkotik ekiplerinin çalışmasında 3 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun Emniyet Müdürlüğü narkotik ekiplerinin uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmasında gözaltına alınan 3 şüpheli, Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Samsun'da uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüten narkotik ekiplerince gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar sonucunda 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan 3 şüpheli, uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.