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Samsun'da narkotik ekiplerinin çalışmasında 3 şüpheli tutuklandı

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Samsun'da narkotik ekiplerinin çalışmasında 3 şüpheli tutuklandı Haber Videosunu İzle
Samsun'da narkotik ekiplerinin çalışmasında 3 şüpheli tutuklandı
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Samsun Emniyet Müdürlüğü narkotik ekiplerinin uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmasında gözaltına alınan 3 şüpheli, Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'da uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüten narkotik ekiplerince gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar sonucunda 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan 3 şüpheli, uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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