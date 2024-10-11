Samsun'da Narko Uygulamasında Silah ve Radar Tespit Cihazı Ele Geçirildi
Samsun'un Yakakent ilçesinde düzenlenen narko alan uygulamasında, ruhsatsız tabanca ve radar tespit cihazı ele geçirildi. İki kişi gözaltına alındı.
Samsun'da narko alan uygulaması yapan polis, silah ve radar tespit cihazı ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Yakakent ilçesinde polis tarafından narko alan uygulaması düzenlendi. İki araçta yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet tabanca fişeği, 1 uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat ve 1 adet radar tespit cihazı ele geçirildi. Olayla ilgili B.T. (33) ve H.Ö. (42) gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN