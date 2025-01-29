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Samsun'da Nakliyat Şirketi Sahibi ve Oğluna Silahlı Saldırı

Samsun'da Nakliyat Şirketi Sahibi ve Oğluna Silahlı Saldırı
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Samsun'da bir nakliyat şirketi sahibi eski ortağı ile oğluna silahlı saldırı düzenleyerek ağır yaralayan şahıs adliyeye sevk edildi. Olay, İlkadım ilçesindeki bir işyerinde meydana geldi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikeleri bulunuyor.

Samsun'da nakliyat şirketi sahibi eski ortağı ile oğluna silahlı saldırı düzenleyerek ağır yaralayan şahıs polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi'nde bulunan Nakliyatçılar Sitesi Kamyon Garajı'nda dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, nakliyat şirketi sahibi Suat Tüfekçi (73) ve oğlu Osman Tüfekçi (45) kendilerine ait işyerinin yazıhanesinde eski ortakları Halit S.'nin (59) silahlı saldırısına uğradı. Yaralanarak kanlar içinde kalan baba-oğul ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Silahlı saldırıyı düzenleyen Halit S., Atakum ilçesinde olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan Halis S., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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