SUV tipi araç motosikletlilere çarptı: 2 yaralı

Samsun'da, yayalara yol vermek için duran motosikletlere çarpan bir SUV tipi araç kazaya neden oldu. Olayda iki motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Kaza, İlkadım ilçesi Necip Bey Caddesi ile Çifte Hamam Caddesi birleşiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 AVJ 68 plakalı SUV tipi araç, yayalara yol vermek için duran 55 APM 163 ile 55 ANT 782 plakalı motosikletlere arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüleri yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
