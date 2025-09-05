Haberler

Samsun'da Motosiklet Yayaya Çarptı: Bir Yaralı

Samsun'da Motosiklet Yayaya Çarptı: Bir Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir motosiklet, yayaya çarparak yaralanmasına neden oldu. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı, tedavi altına alındı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde motosiklet yayaya çarptı. Meydana gelen kazada yaya yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.G. yönetimindeki 55 ANJ 627 plakalı motosiklet, H.Ö. adlı yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle H.Ö. başından yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen ambulans ile Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Galatasaray'dan Barış Alper krizini kökten çözecek hamle

Galatasaray'dan Barış krizini kökten çözecek hamle
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ergin Ataman'dan FIBA'ya sert tepki

FIBA'ya sert tepki: Gece 3'te bile oynatsanız engelleyemezsiniz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.