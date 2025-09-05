Samsun'da Motosiklet Yayaya Çarptı: Bir Yaralı

Samsun'un İlkadım ilçesinde motosiklet yayaya çarptı. Meydana gelen kazada yaya yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.G. yönetimindeki 55 ANJ 627 plakalı motosiklet, H.Ö. adlı yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle H.Ö. başından yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen ambulans ile Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN