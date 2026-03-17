Haberler

Samsun'da motosiklet tıra çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Samsun'da motosiklet tıra çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Terme ilçesinde motosikletlinin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Tır sürücüsü gözaltına alındı.

Samsun'da motosikletlinin seyir halindeki tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Samsun'un Terme ilçesi Gökçeağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Samsun-Ordu karayolu üzerinde seyir halinde olan Tahsin B. idaresindeki 55 ARZ 257 plakalı motosiklet, aynı istikamette hareket eden tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Tahsin B. olay yerinde hayatını kaybetti, motosiklette bulunan artçı Hamza D. ise ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Hamza D. Terme Devlet Hastanesine kaldırılırken, jandarma ve polis ekipleri tarafından bölge abluka altına alındı.

Kazaya karışan tır ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Jandarmanın tespiti sonucu tır sürücüsü yakalanarak gözaltına alındı. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Tahsin B'nin cansız bedeni Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Tel Aviv yönetiminden Lübnan'a kara harekatı başlatan orduya skandal yetki

Tel Aviv yönetiminden kara harekatı başlatan orduya skandal yetki
Afganistan: Pakistan'ın Kabil'deki hastane saldırısında 400 kişi hayatını kaybetti

Bu kez komşu komşuyu vurdu! 400 kişi feci şekilde can verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Domuz eti sahnesi diziye pahalıya patladı

Domuz eti sahnesi pahalıya patladı
İran'dan ABD'ye Hark Adası uyarısı: 'Saldırının kaynağı olan ülkenin tesislerini küle çeviririz'

İran'dan Hark Adası resti: Küle çeviririz
Bahçeli'den Özgür Özel'e sürpriz telefon

Bahçeli'den Özel'e sürpriz telefon
Netanyahu, İran halkına hitaben Nevruz mesajı yayımladı

Son mesajı bombalar yağdırdığı İran halkı ile alay eder gibi
Domuz eti sahnesi diziye pahalıya patladı

Domuz eti sahnesi pahalıya patladı
Sinem Dedetaş cenazeye yürüteçle katıldı

Sinem başkanın durumu iyi değil
Çinlilerden dikkat çeken iddia: B-2 bombardıman uçaklarının sinyalleri tespit edildi

"Hayalet" artık görünmez değil! Çin, ABD'nin gizli silahını enseledi