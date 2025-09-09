Haberler

Samsun'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Güncelleme:
Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet ve otomobil çarpıştı. Kazada iki kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Samsun'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beyza Sarıtosun idaresindeki 55 AOL 245 plakalı motosiklet, Mustafa Yanık yönetimindeki 34 HRF 463 plakalı otomobile çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Beyza Sarıtosun ile yanında bulunan Beyzanur Soğuksu yaralandı. Yaralılar, ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
