Motosiklet otomobil ile çarpıştı: 1 yaralı

Samsun'da motosiklet ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Kalkancı Mahallesi Ihlamur Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet A.S. idaresindeki 55 AVD 342 plakalı motosiklet, yola giriş yapmak isteyen 55 ASG 513 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

