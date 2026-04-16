Samsun'da motosiklet ile elektrikli scooter çarpıştı: 2 yaralı

Samsun'da motosiklet ile elektrikli scooterin çarpıştığı kazada 2 sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Atatürk Bulvarı üzerinde Büyük Camii mevkiindeki kavşakta meydana geldi. Bulvar üzerinde seyir halinde olan M.M. idaresindeki 55 ARS 064 plakalı motosiklet ile kavşaktan bulvara çıkış yapmakta olan Y.K. yönetimindeki elektrikli scooter çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüler kullandıkları araçlarla birlikte yola savrulurken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vatandaşlar kaza sonrası yaralıların etrafında toplandı. Olay yerinde bulunan bir sağlıkçı da yaralının başında bekledi. Yaralılar, ambulansla Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

