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Samsun'da Motosiklet Kazasında İmam Hayatını Kaybetti

Samsun'da Motosiklet Kazasında İmam Hayatını Kaybetti
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari araca çarpan motosiklet sürücüsü Mücahit Ak, kazada ağır yaralanarak hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari araca çarpan motosiklet sürücüsü imam, hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Sarıcalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çarşamba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önündeki kavşakta 55 AFA 750 plakalı motosiklet sürücüsü Mücahit Ak (24), Aziz G. idaresindeki Peugeot marka 55 AIN 547 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü ağır yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Motosiklet sürücüsü Mücahit Ak, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen gencin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaza sonucu hayatını kaybeden Mücahit Ak'ın, Samsun Yakakent Gündüzlü Mahallesi Merkez Cami imamı olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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