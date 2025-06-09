Samsun'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Samsun'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Samsun'un Terme ilçesinde aydınlatma direğine çarpan motosikletin 27 yaşındaki sürücüsü Murat Sakız, hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'da aydınlatma direğine çarpan motosikletin 27 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Terme ilçesi Gölyazı Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, köy yolunda seyir etmekte olan 27 yaşındaki Murat Sakız, motosikletinin hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptı. Kazada ağır yaralanan Sakız, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Murat Sakız, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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