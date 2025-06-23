Samsun'da Motosiklet Kazası: İki Yaralı

Samsun'da Motosiklet Kazası: İki Yaralı
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Bafra ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü ve yolcu yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilerek yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kemalpaşa Mahallesi Hüseyin Var Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.C.K. (17) yönetimindeki 55 AJF 270 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü E.C.K. ile yolcu olarak bulunan S.D. (20) yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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