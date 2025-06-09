Samsun'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Samsun'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
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Samsun'un Kavak ilçesinde, bariyere çarpan motosiklet devrildi ve sürücüsü su kanalına savrularak hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Samsun'da bariyere çarpıp devrilerek yaklaşık 400 metre sürüklenen motosikletin sürücüsü su kanalına savrulup hayatını kaybederken, kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Samsun Ankara karayolu 38. kilometresi Saraçoğlu rampalarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Berkay Uçar (22), 06 ABU 760 plakalı motosiklet ile Ankara istikametine seyir halindeyken refüjdeki bariyere çarpıp devrilerek sürüklendi. Kaza yerinden yaklaşık 50 metre savrulup refüjdeki su kanalına düşen motosiklet sürücüsü Ali Berkay Uçar, olay yerinde hayatını kaybetti. Motosiklet ise 400 metre sürüklendikten sonra durdu.

Uçar'ın kafasındaki kaskı da yolun sağındaki su kanalına savruldu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Uçar'ın cansız bedeni Kavak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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