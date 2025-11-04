Samsun'da Motosiklet Kazası: Bir Yaya Hayatını Kaybetti

Samsun'da motosiklet kazasında sürücü ve yanındaki yolcuyla birlikte ağır yaralanan yaya, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Atatürk Bulvarı yan yoldaki bir otel yanında dün akşam saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemal Can Arslan (19) idaresindeki 55 AKV 459 plakalı motosiklet, yaya Fahrettin Demir'e (37) çarptı. Kazada motosikletli Arslan ile yanındaki Taha Bozkurt Seldüz (19) ve yaya Fahrettin Demir ağır yaralandı. Çarpmanın etkisiyle motosikletin yakıt deposu yerinden çıkıp yola savruldu ve akaryakıt çevreye yayıldı. Yaralılardan motosiklet sürücüsü Kemal Can Arslan Gazi Devlet Hastanesi'ne, araçtaki yolcu Taha Bozkurt Seldüz özel bir hastaneye, yaya Fahrettin Demir ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan yaya Fahrettin Demir hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Demir'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Diğer yaralıların ise sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. - SAMSUN