Samsun'da Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

Samsun'da seyir halindeki bir motosikletin kayarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, motosiklette yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı. Kaza anı, çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, İlkadım ilçesi Ağabali Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Medar'ın (36) kullandığı 55 ANY 571 plakalı motosiklet, üzerinde yolcu olarak bulunan Nihar Sağlam (67) ile seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Kazada yaralanan Sağlam, olay yerine gelen ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle kısa süreliğine aksayan trafik, polis ekiplerinin müdahalesinin ardından normal seyrine döndü.

Kaza anı, güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. - SAMSUN