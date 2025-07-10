Samsun'da Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

Samsun'da Motosiklet Kazası: 1 Yaralı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen motosiklette yolcu olarak bulunan 67 yaşındaki Nihar Sağlam yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Samsun'da seyir halindeki bir motosikletin kayarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, motosiklette yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı. Kaza anı, çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, İlkadım ilçesi Ağabali Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Medar'ın (36) kullandığı 55 ANY 571 plakalı motosiklet, üzerinde yolcu olarak bulunan Nihar Sağlam (67) ile seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Kazada yaralanan Sağlam, olay yerine gelen ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle kısa süreliğine aksayan trafik, polis ekiplerinin müdahalesinin ardından normal seyrine döndü.

Kaza anı, güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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